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آمال ماهر تفاجئ جمهورها باعتزال الفن

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية بشكلٍ مفاجئٍ عن اعتزالها عالم الفن، وذلك من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقعي فيس بوك وإنستغرام.

ولم تكشف الفنانة المصرية عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، لكنّها أشارت لأنّها ظروف خارجة عن إرادتها.

وقالت آمال إنّها ستبتعد عن الوسط الفني خلال الفترة القادمة، وختمت منشورها بتمني الخير لجمهورها وزملائها الفنانين.

وأوضحت أنّها لا تعرف ما إن كانت ستتراجع عن هذا القرار فيما بعد أم لا، وأكدت على أن تفكيرها منحصر في الوقت الحالي على الابتعاد عن العالم الفني.

وتطرقت الفنانة المصرية لألبومها الجديد الذي كانت تعمل عليه، وقالت إنه سيبقى مؤجلاً لأجلٍ غير مسمى.

يُذكر أنّ قرار اعتزال آمال ماهر كان بمثابة الصدمة لمتابعيها، حيث دعاها البعض للعودة عنه، في حين تمنى البعض الآخر التوفيق لها في حياتها الشخصية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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