آمال ماهر تفاجئ جمهورها باعتزال الفن

أعلنت الفنانة المصرية بشكلٍ مفاجئٍ عن اعتزالها عالم الفن، وذلك من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقعي فيس بوك وإنستغرام.

ولم تكشف الفنانة المصرية عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، لكنّها أشارت لأنّها ظروف خارجة عن إرادتها.

وقالت آمال إنّها ستبتعد عن الوسط الفني خلال الفترة القادمة، وختمت منشورها بتمني الخير لجمهورها وزملائها الفنانين.

وأوضحت أنّها لا تعرف ما إن كانت ستتراجع عن هذا القرار فيما بعد أم لا، وأكدت على أن تفكيرها منحصر في الوقت الحالي على الابتعاد عن العالم الفني.

وتطرقت الفنانة المصرية لألبومها الجديد الذي كانت تعمل عليه، وقالت إنه سيبقى مؤجلاً لأجلٍ غير مسمى.

يُذكر أنّ قرار اعتزال آمال ماهر كان بمثابة الصدمة لمتابعيها، حيث دعاها البعض للعودة عنه، في حين تمنى البعض الآخر التوفيق لها في حياتها الشخصية.

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