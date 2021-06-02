عميل فيدرالي سابق يواجه “عقوبة قاسية ونادرة” بسبب الاحتيال

ألقت السلطات الأمريكية القبض على العميل الأمريكي السابق “وليام روي ستون جونيور”، بتهمة النصب والاحتيال.

وقالت الشركة إنّ العميل البالغ من العمر 62 عاماً احتال على سيدة من مدينة غرانبري بولاية تكساس الأمريكية، حيث أوهمها بأنّها تحت المراقبة السرية بسبب ارتكاب جرائم مخدرات، وأنّه عُين كمشرف عليها، وطلب منها إبلاغه بجميع أنشطتها المالية، وهددها بالسجن وفقدان أولادها إذا لم تمتثل لطلباته.

ولإقناعها بالأمر أجرى معها مكالمة وهمية بصفته القاضي الذي يتابع قصتها، كما طلب من شخص آخر الاتصال بها وانتحال شخص من إدارة مكافحة المخدرات.

وطلب منها التكتم على الأمر ودفع نفقاته كالسفر والسيارة والمصروف، بالإضافة لأموال قال إنّها لشركة مظلومة.

وبعد فترة من مراقبتها وسحب مبلغ كبير من الأموال التي ورثتها عن جدها، طلب منها الزواج لكنّها رفضت ذلك.

وقالت الشرطة إنّ المرأة قدمت دعوى أخيراً على العميل، الأمر الذي ساهم بكشف الحقيقة بشكلٍ كامل.

يُذكر أنّ وليام روي ستون يواجه عقوبة السجن لـ178 عاماً بسبب احتياله على المرأة بمبالغ مالية وصلت قيمتها لـ800 ألف دولار أمريكي.

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