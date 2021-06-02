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مريض نفسي يبتلع مسامير وأدوات حادة.. والأطباء ينقذونه

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أطباء من إثيوبيا من إنقاذ حياة مريض ابتلع مجموعة من المسامير والأدوات المعدنية قبل 4 أشهر.

وقال الأطباء إنّ المريض الذي يعاني من أمراض نفسية قد ابتلع هذه الأدوات على مدار 4 أشهر، قبل أن ينتبه إليه مريض كان برفقته ويُبلغ المستشفى.

وعلى الفور قام أطباء مستشفى أربامنش العام بإقليم شعوب جنوب أفريقيا بإجراء فحوصات وأشعة أظهرت وجود هذه الأدوات في معدته، ليقوم بعدها الأطباء بإخضاع المريض لعمل جراحي نجحوا من خلاله باستخراج جميع المعدات، وقالوا إنّ المريض يتمتع حالياً بصحة وعافية.

ودعا الأطباء المسؤولين عن السجون ومستشفيات الأمراض العقلية لمراقبة صحة الأشخاص الموجودين فيها، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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