منوعات

أمل عرفة تدعو لإيجاد عمل لفنانة خرجت من السجن

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الفنانة السورية أمل عرفة العاملين في الوسط الفني لمد يد العون للفنانة السورية صباح السالم، والتي خرجت من السجن قبل مدة.

وقالت الفنانة السورية إنّ لصباح السالم حق على الفنانين والمنتجين والعاملين في مجال الدراما طرح اسمها لكي تعمل، وتعيش بكرامة بعدما سرقت أجمل سنين حياتها في السجن.

وأشارت لأنّ الفنانة صباح السالم لا تزال تتمتع بالموهبة، وبإمكانها أداء أدوار بطولة في الأعمال الفنية.

وقالت أمل عرفة: كنت أراها في بدايتي الفنية في الكواليس، وأخشى الاقتراب منها.

وكانت الفنانة صباح السالم قد ناشدت في وقتٍ سابق نقابة الفنانين السوريين، وطالبت بالعودة إليها إلّا أنّ طلبها قوبل برفض من نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، الذي برر رفضه بأنّ القانون لا يسمح بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك