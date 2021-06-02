أمل عرفة تدعو لإيجاد عمل لفنانة خرجت من السجن

دعت الفنانة السورية أمل عرفة العاملين في الوسط الفني لمد يد العون للفنانة السورية صباح السالم، والتي خرجت من السجن قبل مدة.

وقالت الفنانة السورية إنّ لصباح السالم حق على الفنانين والمنتجين والعاملين في مجال الدراما طرح اسمها لكي تعمل، وتعيش بكرامة بعدما سرقت أجمل سنين حياتها في السجن.

وأشارت لأنّ الفنانة صباح السالم لا تزال تتمتع بالموهبة، وبإمكانها أداء أدوار بطولة في الأعمال الفنية.

وقالت أمل عرفة: كنت أراها في بدايتي الفنية في الكواليس، وأخشى الاقتراب منها.

وكانت الفنانة صباح السالم قد ناشدت في وقتٍ سابق نقابة الفنانين السوريين، وطالبت بالعودة إليها إلّا أنّ طلبها قوبل برفض من نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، الذي برر رفضه بأنّ القانون لا يسمح بذلك.

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