علامات تدل على الإصابة بسرطان العظام

أكدت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، أن سرطان العظام يعد أحد أندر أنواع السرطانات، وقالت إنّه يحدث نتيجة لعوامل وراثية، وتغيرات جينية، بالإضافة إلى أمراض العظام المزمنة أو الخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة.

وأشارت إلى أنّ المرض يصيب بالعادة عظام الحوض، والعظام الطولية في الساقين والذراعين، وحددت أعراضه بحدوث آلام وتورم في المنطقة المحيطة بالورم، بالإضافة لمحدودية الحركة بسبب تآكل المفاصل، وأعراض أخرى تتمثل بفقدان الوزن غير المستمر، بالإضافة لتراجع القدرة على بذل المجهود.

وقالت إنّ سرطان العظام يعالج بواسطة العلاج الكيميائي أو بواسطة العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

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