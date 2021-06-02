هواوي تُبهر عشاق الألعاب بشاشة مميزة

أزاحت شركة هواوي الصينية الستار عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها MateView GT.

وزودت هواوي شاشة الجديدة بلوحة LCD مقاس 43 بوصة ودقة عرض 3440*1440 بيكسل، ومعدل انحناء 1500R.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاشتها الجديدة تدعم معدل تحديث 165HZ، وستحتوي على مميزات للألعاب كـCrosshair، وDark Field والتي تدعم اللاعبين بكفاءة أعلى في الألعاب.

وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة سطوع تصل إلى 350 نيت، ونسبة تباين تبلغ 4000:1، وستدعم تقنية HDR 10، وتغطية لونية بنسبة 90%، وتغطية معايير ألوان sRGB بنسبة 121%.

وستحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.0، منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C، وعلى مكبرات صوتية مدمجة من نوع Soundbar، و2 من المكبرات استريو بقدرة 2.5 واط، بالإضافة لمكبرات مميزة بألوان RGB بميزة التحكم في الصوتيات، وحامل يدعم التعديل والضبط 110مم والإمالة من 5 إلى 20 درجة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الشاشة الجديدة ولا موعد طرحها في الأسواق.

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