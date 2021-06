الصين تُطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

أطلق مركز “شيتشانغ “لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية، قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن مركز الإطلاق قوله، إنه تم إطلاق القمر الصناعي (فنغيون-4 بي) بواسطة صاروخ (لونغ مارش-3 بي)، وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ (لونغ مارش).

وذكرت الوكالة أن القمر الذي يعد أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها و رصد البيئة والكوارث.

