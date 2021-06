دراسة: الإكثار من شرب الماء يحمي من أمراض عديدة

كشف خبير تغذية أن كثرة شرب الماء تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” المصري عن أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية قوله، إن كثرة شرب الماء تساعد في تقليل الوزن، حيث يؤدي الماء إلى فقدان الشهية، ويمنح الشخص شعورا بامتلاء المعدة بشكل نسبي.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الإكثار من شرب الماء يُقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأشار إلى أن دراسة أمريكية خلُصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب ماء بشكل يومي تراجعت فرص إصابتهم بالنوبات القلبية بنسبة 41% خلال فترة الدراسة، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين شربوا أقل من كوبين.

ولفت خبير التغذية إلى أن شرب كمية قليلة من الماء غالبا ما يكون سبب الإصابة بالصداع، حيث يشعر الجسم بالجفاف وهو ما يسبب الشعور بآلام في الرأس.

ولفت إلى فائدة أخرى للإكثار من شرب الماء، وهي تفتيح البشرة ومنحها سمات المظهر المشرق والصحي، الأمر الذي يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

وأوضح دياب أن شرب الماء يساعد الجسم أيضا في التخلص من السموم والفضلات، لاسيما شربه على معدة فارغة.

