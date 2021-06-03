مزايا في نظام الأندرويد يجب تواجدها في تحديث iOS 15

أيام معدودة ويبدأ مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 والذي سوف تكشف ابل فيه عن تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بها ومنها تحديث iOS 15. نظام الأندرويد قد يكون ملهماً لأبل في إضافة مزايا جديدة وفي هذا المقال بعض مزايا نظام الأندرويد التي نتمنى رؤيتها في تحديث iOS 15.

وضع الألعاب Gaming Mode

وضع الألعاب Gaming Mode في نظام الأندرويد يقوم بإيقاف الإشعارات، ويسمح بالتسجيل والبث المباشر على يوتيوب بالإضافة إلى أشياء أخرى كمعرفة معدل تحديث الشاشة أثناء اللعب. نظام iOS يحتوي على الكثير من الألعاب الرائعة لكن ربما ينقصه إضافة وضع الألعاب.

تحسين شاشة القفل

شاشة القفل في نظام iOS تقليدية للغاية بخلاف ما هي عليه في نظام الأندرويد وخاصةً أندرويد 12 حيث تبدو أكثر جاذبية ومليئة بالتأثيرات الحركية والعناصر البصرية المميزة. التسريبات السابقة حول تحديث iOS 15 تشير إلى تعديلات قادمة في شاشة قفل الايفون.

فقاعة الدردشة العائمة

فقاعة الدردشة العائمة Chat Bubble تتيح لك استقبال الرسائل والرد عليها بسهولة عند العمل على تطبيقات أخرى مع إمكانية التنقل بين تطبيق الدردشة والتطبيقات الأخرى بسهولة.

فقاعة الدردشة العائمة موجودة بالفعل في نظام iOS لكنها مقتصرة فقط على تطبيق ابل iMessage دون غيره من تطبيقات الدردشة. تعميم هذه الميزة سيكون أمراً جيداً.

خاصية إيقاف التطبيقات

هي واحدة من المزايا التي قدمتها جوجل في تحديث أندرويد 12 مؤخراً وتتيح للمستخدم عمل إيقاف/تجميد لأي تطبيق لا تستخدمه دون أن تقوم بحذفه.

تعمل تلك الخاصية على تعطيل الإشعارات الواردة منه، ومنع التطبيق من الوصول إلى الذاكرة العشوائية واستهلاك طاقة البطارية.

المزيد من التخصيص

تحديث iOS 14 الحالي كان طفرة من ناحية السماح بمساحة أكبر لتخصيص الشاشة الرئيسية ومن ناحية إضافة الويدجت والصور وترتيب التطبيقات.

هناك خيارات أخرى عديدة في نظام الأندرويد تتيح مساحة أكبر للتخصيص مثل الويدجت المتفاعلة مع المستخدم، وتخصيص مركز التحكم لإضافة اختصارات للتطبيقات المحملة من متجر التطبيقات.

أيضاً واحدة من خيارات التخصيص تم إدراجها مؤخراً في نظام أندرويد 12 وهي عند وضع خلفية ما للجهاز يكتشف الجهاز اللون الغالب عليها ويحوله إلى سمة Theme عام في الجهاز.

خاصية تقسيم الشاشة

هواتف الايفون ذات الشاشة الكبيرة يمكنها أن تحصل على خاصية تقسيم الشاشة إلى نصفين وبالتالي عرض تطبيقين مختلفين في آن واحد سواء بالطول أو العرض.

هذه الخاصية قد تصلح مع بعض التطبيقات بدلاً من عرض التطبيق الواحد على كامل الشاشة، مثلاً يمكن تشغيل المتصفح جنباً إلى جنب مع تطبيق البريد، أو تطبيق تويتر بجانب نتفلكس، وهكذا. خاصية تقسيم الشاشة موجودة في نظام الأندرويد منذ فترة طويلة.

ما هي المزايا في نظام الأندرويد التي تود وجودها في نظام iOS 15 ؟