الإعلان رسميًا عن لوحيات هواوي MatePad Pro مع سنابدراجون وهارموني OS!

عُقد يوم أمس مؤتمر هواوي الرئيسي والذي يتم التشويق له منذ فترة طويلة، ولعل هذا المؤتمر هو أول مؤتمر عالمي يحقق هذا الانتشار منذ تعرض الشركة للحظر الأمريكي! خلال المؤتمر كشفت الشركة عن عشرات المنتجات الجديدة، ولعل من أبرزها هي لوحيات هواوي MatePad Pro والتي تحمل بداخلها الآن نظام هارموني OS.

الإعلان رسميًا عن لوحيات هواوي MatePad Pro

تأتي الأجهزة اللوحية الجديدة ضمن ثلاث فئات مختلفة، أول جهاز هو جهاز ميت باد برو 12.6 وهو الأكبر والأقوى من حيث المواصفات، هذا إلى جانب إصدار 10.8 الأصغر منه، لكن المشترك في هذين الإصدارين هو أنهم إصدارات “برو”، وإلى جانبهم تم الكشف أيضًا عن جهاز ميت باد 11 العادي.

الأجهزة الجديدة ستعتمد على نظام هارموني OS المطور من طرف هواوي إلى جانب أنها ولأول مرة ستستخدم معالجات كوالكوم، حيث أن إصدار MatePad 10.8 Pro سيأتي مع معالج سنابدراجون 870، في حين أن إصدار MatePad 11 العادي سيأتي مع سنابدراجون 865 في مقابل الاعتماد على معالج من هواوي في النسخة الأعلى 12.6.

اللوحيات تأتي في ثلاث إصدارات مختلفة، وهي التي تضم MatePad Pro 12.6 الأكبر و10.8 الأصغر منه إلى جانب MatePad 11 العادي، ويجذب أنظارنا أيضًا الاعتماد على معالجات سنابدراجون هنا بشكل رئيسي، حيث أن إصدار 10.8 سيأتي مع معالج سنابدراجون 870، في حين سيأتي إصدار MatePad 11 العادي مع معالج أقل وهو سنابدراجون 865.

يظهر لنا اهتمام هواوي بمظهر النظام في الوضع الأفقي وهو وضع أجهزة اللابتوب، والمظهر ممتاز بدون شك، والأهم أن أجهزة ميت باد اللوحية الجديدة ستدعم أيضًا الماوس وستدعم الاتصال بشكل ذكي مع أجهزة لابتوب هواوي. إصدار ميت باد برو 12.6 يأتي مع شاشة 12.6 بوصة كما يمكنك أن تستنتج، وهي من نوع أموليد بدقة 1600*2560 بيكسل، لكنها تدعم فقط تردد 60 هيرتز.

من ناحية أخرى، إصدار 11.8 يأتي مع شاشة 11.8 بوصة من نوع LCD لكنها بتردد 120 هيرتز! في حين أن هواوي في اللوحيات الجديدة بشكل عام قد قامت بوضع الكاميرات الأمامية ضمن الحواف العلوية بشكل ذكي حتى يظهر الجهاز بشكل مشابه للابتوب.

فيما سبق حدثناكم بشكل رئيسي عن المعالجات، لكن لم نذكر المعالج المستخدم في إصدار MatePad Pro 12.6 وهو الذي سيكون Kirin 9000 الرائد، هذا إلى جانب قدوم أجهزة ميت باد برو مع ما يصل إلى 8 / 265 جيجابايت من الذواكر الداخلية، مع بطارية 10000 ملي أمبير للإصدار الأكبر، و7250 ملي أمبير للإصدار الأصغر.

ستدعم اللوحيات الشحن السريع 40 واتّ، الشحن اللاسلكي 27 واتّ، والشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 10 واتّ، هذا مع دعم الكيبورد كما بالصور ودعم قلم M-Pencil من هواوي.

سعر لوحيات MatePad Pro 12.6 و10.8

سيبدأ سعر جهاز MatePad Pro 12.6 اللوحي والرائد عند 799 يورو أوروبي، في حين أن إصدار MatePad Pro 10.8 لم يتم تسعيره بعد، لكنه قد يأتي في سعر في حدود 599 يورو أوروبي.

مواصفات ومميزات جهاز MatePad Pro 11 كل المعلومات السابق ذكرها هي عن إصداريّ “برو”، لكن هناك الإصدار العادي أيضًأ MatePad 11 والذي سيتخلى عن معظم المميزات الرفاهية في سبيل تقليل السعر. يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 10.95 بوصة من نوع IPS LCD، وهي التي تتميز بدعمها لتردد 120 هيرتز.

الشاشة ستقدّم أيضًا دقة 1600*2560 في حين أن الجهاز سيدعم توصيل الماوس والكيبورد ووضع اللابتوب وكل هذه التقنيات بدون مشاكل، ومن حيث المواصفات الداخلية فالجهاز وكما سلف الذكر يحمل معالج سنابدراجون 865 هذا إلى جانب 6 / 128 جيجابايت من الذواكر الداخلية.

البطارية هنا بسعة 7250 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واتّ، لكن طبعًا بدون شحن لاسلكي أو عكسي، وسيأتي هذا الجهاز بسعر مميز 399 يورو أوروبي.