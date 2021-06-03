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في الهند.. العروس توفيت أثناء المراسم فحلّت شقيقتها مكانها!!

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، الخميس، واقعة غير متوقعة، حدثت في الهند، حيث فارقت عروس هندية الحياة أثناء مراسم زفافها، فما كان من شقيقتها إلا أن حلّت مكانها لاستكمال العرس.

وكانت العروس الأساسية، التي تدعى “سوربي” قد تم تصويرها وهي ترتدي الساري الأحمر وعقدًا من الذهب، قبل أن تلقى حتفها إثر أزمة قلبية أثناء مراسم الزواج، عندما كانت تتبادل الأطواق الصفراء والوردية مع العريس مانجيش كومار.
وحدثت هذه الواقعة في ولاية أوتار براديش، حيث أعلن طبيب محلي وفاة العروس، وكانت المفاجأة أن العائلتين قررتا أن تحلّ الشقيقة الصغرى مكان الراحلة في مراسم الزواج، مع بقاء جثة الفقيدة في غرفة مجاورة.

وقالت أم العروسين، غادي ديفي: لم يكن هناك مفرّ سوى استكمال حفل الزفاف، رغم الألم والحزن على وفاة “سوربي”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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