تويتر تخطط لإطلاق خاصية ردود الأفعال على التغريدات تمامًا مثل فيسبوك

القائمين على تويتر يحاولون فعليًا تطوير المنصة من جميع النواحي، هذا حيث أن المنصة قد استلمت في الأسابيع الماضية عددًا كبيرًا من المميزات والخواص الجديدة، ومن أبرزهم هي خاصية Twitter Spaces وكذلك تأكيد قدوم الاشتراك المدفوع Twitter Blue، واليوم نتأكد من أن المنصة تخطط لإطلاق ردود الأفعال على التغريدات Reactions بشكل مشابه لما تقدمه فيسبوك.

خاصية ردود الأفعال على التغريدات قادمة قريبًا

كالعادة، تأتي لنا المعلومة من طرف مختصة الهندسة العكسية Jane Manchun Wong، وهي التي كشفت عن اكتشافها للخاصية الجديدة عبر حسابها على تويتر، وفي المستقبل، التغريدات على تويتر لن تكون محدودة بالتفاعل بزرّ الإعجاب (القلب) فقط، بل ستتوفر خمس أزرار مختلفة، وهي:

• Like (الإعجاب)

• Cheer (نوع من التضامن)

• Hmm (تعبر عن التفكير في محتوى التغريدة)

• Sad (في حالة المحتوى الحزين)

• Haha (للضحك أو للمحتوى الكوميدي)

نلاحظ من الصورة المسربة أعلاه أن ردود الأفعال على التغريدات لم يتم تصميمها بشكل كامل، وأن أيقونات Sad وCheer لم تظهر بعد على المنصة حتى في تلك المرحلة الاختبارية!

التسريبات والأخبار حول هذه الخاصية قد ظهرت في أكثر من مرة سابقًا، وتويتر أيضًا قد طرحت نفس الخاصية للمحادثات المباشرة بين المستخدمين، وهذا ما حدثناكم عنه في مقال رسميًا – تويتر تطرح ميزة ردود الأفعال على الرسائل لكافة المستخدمين!. ما رأيك؟ وهل أنت مهتم بهذا التحديث؟ أم ترى أنه سيفسد تجربة استخدام تويتر؟ شاركنا في التعليقات.