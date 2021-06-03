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شريهان تعود للمسرح من بوابة “كوكو شانيل”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ، عشاق شريهان بإعلان عودتها للمسرح من جديد بعد غيابٍ دام 19 عاماً.

وقال تركي في تغريدةً نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر إنّ النجمة المصرية ستعود بمسرحية جديدة بعنوان كوكو شانيل سيتم عرضها على منصة شاهد VIP برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وحظي هذا النبأ بإعجاب عشاق النجمة المصرية، الذين أشادوا بحفاظها على جسدها ورشاقتها رغم تقدمها في السن.

وكانت شريهان قد لمّحت للمسرحية في مارس الماضي، حيث ردّت على تعليقات المتابعين وقالت إنّها ستعود بمسرحية ستعرض على إحدى أقوى محطات الشرق الأوسط.

يذكر أنّ الموسم الرمضاني الماضي شهد ظهور شريهان بعد غياب دام 19 عاما وذلك من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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