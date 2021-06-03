رسمياً – واتس اب قادم قريباً لأجهزة الايباد!

واتس اب عادةً لا يقوم بالكشف رسمياً عن خططه المستقبلية ولكن مؤخراً حدث استثناء بإعلان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك و ويل كاثكارت رئيس واتس اب عن مزايا جديدة منتظرة للتطبيق يتم العمل عليها الآن.

التصريحات الرسمية للمسئولين عن التطبيق جاءت لموقع WABetaInfo حيث أفادوا أن واتس اب سوف يدعم إمكانية العمل على أكثر من جهاز في وقت واحد، تحديداً حتى 4 أجهزة مختلفة.

بخلاف واتس اب ويب WhatsApp Web الذي يعتمد على الاتصال الأساسي على الجهاز الأصلي للحساب، سوف تمكن الميزة الجديدة المستخدم من الوصول إلى المحادثات في الحساب من أربع أجهزة مختلفة على التوازي دون الحاجة إلى الاتصال من الجهاز الأساسي.

هذه التصريحات مفادها أنه سيكون بالإمكان إضافة حساب واتس اب الخاص بك إلى جهاز الايباد واستقبال الرسائل والرد عليها وإجراء المكالمات والتمتع بكافة المزايا في التطبيق على الايباد دون الحاجة إلى الايفون.

سيبدأ اختبار تلك الميزة بحسب التصريحات الرسمية خلال شهر أو اثنين على الأكثر عن طريق النسخة التجريبية Public Beta وسوف تتوفر بشكل نهائي لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري.

سوف يستفيد من تلك الميزة مستخدمو أجهزة الايباد والذين يمتلكون أجهزة لوحية عموماً بجانب هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الذين يودون التمتع بتجربة واتس اب كاملة على الحاسوب دون الحاجة للهاتف.

حالياً يخطط واتس اب لإطلاق مزايا أخرى مستقبلاً مثل ميزة تشفير النسخ الاحتياطي وحمايته بكلمة مرور، و إمكانية نقل المحادثات بين الأندرويد و الايفون و تحسين عرض الصور وغير ذلك.