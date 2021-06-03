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أيمن زيدان: : “والله العظيم أنا بخير تباً لشائعات الموت”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحض الفنان السوري أيمن زيدان شائعة وفاته التي عادت للانتشار مرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ الفنان الملقب بالإمبراطور بغضب على هذه الشائعة من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قال فيه: “والله العظيم أنا بخير، تباً لشائعات الموت السخيفة، والتي لا أفهم سبب ترويجها”.

وكان الفنان السوري قد رد في وقتٍ سابق على شائعة مماثلة، مبدياً استغرابه من هذا الأمر، وقال إنّه هذه الشائعات معيبة وفألٌ سيء.

وهاجمت عائلة الفنان أيمن زيدان مروجي الشائعات وطالبت بمحاسبتهم، حيث وصفهم ابنه حازم بالحمقى.

يذكر أنّ الفنان السوري عاد في الموسم الرمضاني الماضي للدراما بعد غياب عدة سنوات، حيث شارك في مسلسل الكندوش ومسلسل خريف العشاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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