“كمامة” تُشعل مواجهة على متن طائرة (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لسيدة إيطالية تعتدي على طاقم طائرة متوجهة من مدينة إيبيزا إلى مدينة ميلانو.

فبعد صعود الركاب إلى الطائرة طلب قائدها من الجميع وضع الكمامة لمنع انتشار فيروس كورونا، لكنّ سيدة لم تكشف هويتها رفضت الأمر، وهاجمت المضيفين واعتدت عليهم بالضرب وبصقت عليهم.

الأمر الذي دفع طاقم الطائرة لاستدعاء الشرطة التي أخرجت المرأة من الطائرة لتقلع الطائرة بدونها نحو وجهتها.

وحظي تصرف المرأة بانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنّ تصرف طاقم الطائرة كان صحيحاً، ويهدف لحماية أرواح الناس، في حين كان تصرف المرأة التي لم تكشف هويتها أنانياً.

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