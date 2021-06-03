هواوي تطلق Mate Pad Pro بنظام Harmoy OS2.0

كشفت شركة هواوي الصينية عن أول جهاز يعمل بنظامها الجديد Harmony OS 2.0 أطلقت عليه Mate Pad Pro.

وسيأتي الجهاز بنسختين نسخة تعمل بمعالج Kirin 9000E وأخرى تعمل بمعالج Snapdragon 870 ومعالج رسوميات Mail-G780 لكلا النسختين، ونظام تشغيل Harmony OS 2.0.

وستأتي النسخة الأولى من هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 12.6 بوصة ودقة عرض 1600*2560 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما النسخة الثانية فستأتي بشاشة LCD مقاس 10.8 بوصة ودقة عرض مماثلة للشاشة السابقة.

وستحتوي الشاشتان على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل 8 غيغا بايت.

وستحتوي النسختان على بطارية بسعة 10500 ميلي أمبير للنسخة الأكبر و7250 للنسخة الأصغر، وسيدعم الجهازان الشحن السريع بقوة 40 واط والشحن اللاسلكي بقوة 27 واط.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق النسختين بسعر يتراوح ما بين 873 و1253 دولار أمريكي.

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