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جديد الصين.. ساعة ذكية تعمل 23 يوما بالشحنة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة هايلو الصينية الستار عن ساعة جديدة مقاومة للماء أطلقت عليها Rs3.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.2 بوصة ودقة عرض 390*390 بيكسل.

وجاءت الساعة بهيكل مصنوع من الألمنيوم، وتحتوي على زرين للإدخال بواسطة الإصبع وتتميز بمقاومتها للماء وفق معيار ATM مما يجعلها قادرة على تحمل ضغط الماء حتى 6 متر.

وتدعم الساعة تقنية البلوتوث للاتصال، مما يجعلها قادرة على عرض الإشعارات والرسائل والمكالمات، بالإضافة لاحتوائها على مقياس لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

وأحاطت الشركة الصينية ساعتها بسوار مقاس 22 مم، وستحتوي على بطارية بسعة 230 ميلي أمبير، تجعل الساعة تعمل لمدة 7 أيام في حال الاستخدام المكثف، و23 يوم في حال الاستخدام العادي.

يشار إلى هايلو لم تكشف عن سعر الساعة الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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