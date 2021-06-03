لينوفو تكشف عن حاسوب خفيف ومُريح للعينين

أضافت شركة لينوفو الصينية فرداً جديداً لعائلة ThinkBook أطلقت عليه ThinkBook Plus2، وجاء بشكل رفيع ووزن خفيف.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Core i5 أو Core i7، ومعالج رسوميات Intel Iris، ونظام تشغيل Windows 10 OS.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب بشاشة E Ink مقاس 12 بوصة تتيح للمستخدم إمكانية مشاهدة قريبة من الورق، وهذا ما يجعله مناسباً للاستخدام الطويل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل16 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد باحتوائه على بطارية قوية، وبدعمه اللمس والقلم، بالإضافة لإمكانية تحويله جهاز لوحي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق حاسوبها الجديد في الأسواق العالمية في الصين خلال الفترة القادمة بسعر يتراوح ما بين 1410 و1722 دولار أمريكي.

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