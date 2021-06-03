أمراض الكبد تهاجم الأطفال أيضاً.. وهذه أعراضها

أكدّت مؤسسة الكبد الألمانية إمكانية إصابة الأطفال بمختلف أنواع أمراض الكبد كالتهاب الكبد الوبائي، ورتق القناة الصفراوية.

وحددت أسباب المرض بإصابة الطفل بإحدى الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد الوبائي مثل فيروس B، وفيروس C، بالإضافة للاضطرابات الهرمونية وأسلوب الحياة غير الصحي كقلة الحركة والبدانة.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ المرض يظهر على شكل مجموعة من الأعراض كاصفرار الجلد والعين، والحكة، وفقدان الشهية، والشعور بالتعب المستمر، والإسهال، والحمى، والغثيان والقيء المستمر، بالإضافة لتراجع القدرة على بذل مجهود والشعور بآلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

ودعت المؤسسة الألمانية الأهالي لاستشارة الأطباء في حال ظهرت هذه الأعراض على أبنائهم من أجل تحديد أسبابها وعلاجها بشكلٍ فوري قبل أن تتحول لأمراض مزمنة تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكبدي.

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