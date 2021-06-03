لا مستحيل في الهند.. ماتت العروس فاستبدلوها بشقيقتها

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حادثة غريبة وغير مألوفة، إذ أقدمت عائلتين على استبدال العروس المتوفاة بشقيقتها الصغرى للحفاظ على حفل الزفاف.

وكانت العروس الأصلية الشابة سوربي قد تبادلت الأطواق الصفراء والوردية مع العريس كدليل على إتمام الزواج، وارتدت الساري الأحمر والذهب قبل أن تصاب بسكتة قلبية مفاجئة أدّت لوفاتها على الفور.

وبعد التأكد من وفاة العروس قررت عائلتها وضعها في غرفة جانبية والاستعانة بشقيقتها الصغرى نيشا لإكمال مراسم الزفاف.

وبالفعل نجحت العائلتان بإتمام مراسم الزفاف رغم الحزن الذي ظهر على أفرادها لرحيل سوربي.

وقال عم العروس إنّ القرار كان صعباً للغاية، وبأنّ العائلة شعرت بمشاعر متناقضة ما بين الحزن لوفاة الشابة والسعادة لإتمام مراسم الزفاف.

من جانبها قالت الأم إنّها كانت تتألم لوفاة ابنتها لكنّها كانت سعيدة لإتمام الزفاف وزواج شقيقتها الصغرى.

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