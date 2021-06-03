وفاة الممثلة المصرية المعتزلة تحية حافظ

فقد الوسط الفني المصري الفنانة المعتزلة تحية حافظ التي توفيت اليوم بعد صراعٍ طويل مع مرض المرارة.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى صديقتها الراحلة، حيث نشرت على حسابها في فيس بوك منشوراً قالت فيه: توفيت تحية حافظ والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي.

وأشارت الفنانة في منشورها إلى أنّ صلاة الجنازة أقيمت اليوم عليها في جامع نفيسة بعد صلاة الظهر.

وتعد الفنانة الراحلة من الفنانات اللواتي ينتمين لعائلة فنية، فوالدتها الممثلة هدى زكي ووالدها الكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل إبراهيم زكي.

وكانت الفنانة الراحلة قد اعتزلت الفن عام 1998، وغابت عن الساحة منذ ذلك الوقت.

يذكر أنّ تحية حافظ شاركت خلال مسيرتها الفنية بمجموعة من الأعمال أبرزها أيام الرعب، سأكتب اسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي وغيرها من الأعمال.

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