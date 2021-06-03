راغب علامة ينفض غبار كورونا ويستعد لإحياء حفل فني

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل فني في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو الجاري.

وستقام الحفلتان على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي وبحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يقدم السوبر الستار خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التي اشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم.

وكان الفنان اللبناني قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في فندق Hard Rock في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.

يذكر أنّ انتشار فيروس كورونا في العام الماضي تسبب بإلغاء المهرجانات وحفلات الفنانين في كافة أنحاء العالم.

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