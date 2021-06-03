خطأ مطعبي يسبب حرجاً لبلدية روما

تسبب خطأ مطبعي في كتابة اسم الرئيس الإيطالي السابق تشامبي الذي تولى رئاسة إيطالية بين عامي 1999 و2006 بحرجٍ كبيرٍ لبلدية روما.

حيث وضعت بلدية العاصمة الإيطالية أثناء احتفالها بتدشين شارع باسمه لوحة مصنوعة من حجر تافرتين الجيري نقش عليها اسم الرئيس الإيطالي السابق وغطت بغطاء ملون بالأصفر والخمري.

لكن اكتشاف خطأ مطبعي في كتابة الاسم الثاني للرئيس الإيطالي دفع البلدية للإبقاء على اللوحة مغطاة بالقماش، وقالت إنّ أضراراً لحقت بها خلال نصبها، لكنّ بعض الحضور التقطوا صوراً أظهرت وجود الخطأ من خلف القماش.

وتسبب نشر الصورة التي تحتوي الخطأ المطبعي على الإنترنت بحرج كبير للبلدية، خاصةً مع موجة التعليقات الساخرة التي تركها رواد مواقع الإنترنت.

من جانبها قالت رئيسة البلدية إنّها لم تعلم بالخبر إلّا في الصباح، وبأنّها أمرت على الفور بإنشاء لوحة جديدة ونصبها مكان اللوحة التي تحتوي على الخطأ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية