موزيلا تطلق نسخة جديدة من متصفح Firefox

كشفت شركة موزيلا عن إصدار جديد من متصفح فايرفوكس أطلقت عليه Firefox89.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النسخة الجديدة ستأتي بتغييرات عديدة، حيث قامت بتعديل تصميم المتصفح بشكلٍ عام، لتصبح أيقونات علامات التبويب على الشريط العلوي أكبر وأكثر وضوحاً.

وأتاح التحديث الجديد المجال للمستخدم تحريك التبويبات وترتيبها بالطريقة التي يرغبها، والتي تساعده على تصفح الإنترنت بشكلٍ أسرع.

وأجرت موزيلا تعديلات على شريط العنوان لجعله أكثر بساطة، حيث قامت بجمع أزرار الأدوات في قائمة واحدة وأخفت الأزرار القليلة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك فإنّها قامت بإضافة أزرار تساعد المستخدم على تكبير وتصغير الشاشة أثناء تصفح الإنترنت.

وعمدت موزيلا لتحسين الأمان، حيث أضافت علامة درع تدل على أنّ التصفح عبر هذه النسخة بات أكثر فاعلية من ناحية حماية البيانات، بالإضافة لقدرة هذه النسخة على تحذير المستخدمين من استعمال المواقع التي تساعد الهاكر على اختراق أجهزتهم.

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