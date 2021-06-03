أوبو تطلق سماعة لاسلكية ببطارية قوية

كشفت شركة أوبو الصينية عن سماعة لاسلكية جديدة ببطارية قوية أطلقت عليها Enco Free2.

وستعمل السماعة الجديدة بواسطة مشغلات 100 ملم، وتتميز بدعمها تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، الأمر الذي يجعل السماعة قادرة على حجب الضوضاء حتى 42 ديسيبل، وبمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IP54.

وتدعم السماعة الجديدة الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث 5.2، وستأتي بوضع خاص للألعاب بفترة تأخير قليلة مع دعم أكواد الصوت AAC، وSBC.

وستتيح السماعة الجديدة للمستخدم إمكانية الاستماع بشكلٍ فردي من خلال التطبيق الخاص.

وستحتوي السماعة على بطارية وعلبة شحن تجعل السماعة تعلم حتى 30 ساعة في الشحنة الواحدة.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية ولا سعرها.

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