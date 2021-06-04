ايباد ميني جديد قادم في عام 2021 وهذه أبرز ملامحه!

سلسلة الايباد سوف يُطلق منها هذا العام 2021 نسخة جديدة ضمن فئة ايباد ميني مع تحديثات كبيرة للمواصفات والتصميم في الجهاز المنتظر.

وفقاً لصحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية فإن ابل سوف تطلق جهاز ايباد ميني جديد يحمل تصميماً جديداً لأول مرة في تاريخ سلسلة ايباد ميني منذ ست سنوات.

ابل في تصميم ايباد ميني القادم سوف تقلل من مساحة الحواف حول الشاشة كما تحاول نقل الآن إزالة زر Home ونقل مستشعر البصمة إلى مكان آخر ربما في جانب الجهاز، ربما في جانب الجهاز كما فعلت مع ايباد اير 2020.

شاشة ايباد ميني القادمة سوف يتراوح قياسها بين 8.5 و 9 إنش مقارنة بالجيل الحالي من ايباد ميني حيث يبلغ قياس الشاشة 7.9 إنش.

آخر ايباد ميني معلن عنه في الأسواق هو جهاز ايباد ميني 2019 بمعالج ابل A12 واذا فإن الاحتمالية الإعلان عن جهاز جديد ليست ببعيدة.

سعر جهاز ايباد ميني القادم سوف يبدأ من 400 دولار أمريكي ويزيد مع زيادة السعة التخزينية أو دعم شبكات المحمول اللاسلكية.

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تقرير بلومبيرج تطرق أيضاً إلى جهاز الايباد الأرخص iPad الموجه للطلبة على وجه الخصوص، وذكر أن ابل سوف تطلق منه نسخة جديدة هذا العام أنحف قليلاً بمواصفات حديثة أكثر. عادةً ما يكون سعر هذا الجهاز 300 دولاراً أمريكياً وهي سلسلة الايباد الأرخص على الإطلاق.

أيضاً بخصوص أجهزة ايباد برو القادمة العام المقبل 2022 فقد أشار أنها ستدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي والملحقات المعتمدة عليها مثل سلسلة هواتف ايفون 12 بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي العكسي والتي تجعل الايباد قادراً على شحن باقي اللاجهزة لاسلكياً.