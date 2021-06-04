هام – تمامًا مثل أبل، قوقل ستتيح للمستخدمين أن يمنعوا التطبيقات من تتبعهم

كما نعلم جميعًا، بدايةً من إصدار iOS 14.5 طرحت أبل إمكانية منع التطبيقات من عمليات التتبع المتعلقة بعرض الإعلانات، أي أن التطبيقات الموجودة على هاتفك ستكون غير قادرة على تتبع استخدامك للهاتف وعرض إعلانات موجهة لك بناءًا على ما تفعله على هاتفك، بالطبع هذه الخاصية تم الترحيب بها من المستخدمين نظرًا لأنها تحافظ على الخصوصية وامان المعلومات، لكنها كانت معارضة بشدة من شركات مثل فيسبوك! واليوم يبدو أن قوقل ستطرح هي الأخرى خاصية منع التتبع بشكل مشابه.

قوقل ستتيح خاصية منع التتبع لنظام أندرويد على غرار أبل

الشركات تقوم بتتبع ما يقوم به المستخدمين لكي يقوموا باستهدافهم بإعلانات مناسبة، لكن هذا شكل مشكلة ضخمة بالنسبة لفيسبوك وغيرها من المنصات التي تعرض الإعلانات بالطبع نظرًا لأنهم لن يكونوا قادرين على الاستهداف بشكل صحيح.

بدأت قوقل بإطلاق خاصية مشابهة في متنها لكنها ستعمل بشكل مختلف، هذا حيث أن أبل تتيح لك خيار منع تطبيقات بعينها من تتبع نشاطك على الإنترنت، لكن قوقل من ناحية أخرى ستضيف خيار يمنع عمليات التتبع من كل التطبيقات في نفس الوقت.

• خاصية منع التتبع – كيف تمنع التطبيقات من تتبعك بعد التحديث إلى iOS 14.5؟

هذا يعني أنك إما أن تمنع التبع بشكل كامل، أو تسمح به بشكل كامل، لكن لا يمكنك أن تقوم بمنع تطبيقات بعينها من التتبع كما هو الحال في iOS، وربما يتم تعديل هذه الخاصية مع مرور الوقت لتسمح باختيار تطبيقات بعينها.

هذا الخيار سيتم طرحه ضمن تحديثات خدمات قوقل بلاي في نهايات عام 2021 الجاري، ولعل القرار الذي اتخدته قوقل هو قرار قوي جدًا، خصوصًأ أنها هي بنفسها تقدم خدمات إعلانية، لكنها فضلت اتباع نهج ابل واحترام خصوصية وأمان المستخدمين الرقمي.