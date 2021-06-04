السجن 30 عاما لأمريكي قتل زوجته في عيد زواجهما

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يقضي بسجن الأمريكي كينيث مانزاناريس 30 عاماً بتهمة قتل زوجته.

وكان الرجل قد ارتكب جريمته قبل 4 سنوات وتحديداً في عيد زواجهما وأمام أطفاله، حيث كانت العائلة في رحلة سياحية بحرية بمناسبة عيد زاوجهما، قبل أن تشتعل الخلافات بين الزوجين وتطلب الزوجة الطلاق، ليقوم الزوج بضربها حتى الموت أمام أطفاله الثلاثة.

وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاماً يأمل في الحصول على حكم بالسجن ل7 سنوات بسبب معاناته من اضطراب ثنائي القطب إلّا أنّ المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الأمر.

يذكر أنّ الركاب الذين كانوا متواجدين على متن السفينة لم يتدخلوا لأنّهم كانوا يعتقدون بأنّ المعركة جزء لغز جريمة تمثيلي أقامه المشرفون على الرحلة بهدف تسلية الركاب.

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