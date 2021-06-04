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تويتر تطلق خدمتها المدفوعة بشكل رسمي في هذه البلدان

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منصة تويتر عن إطلاق خدمتها المدفوعة Twitter Blue المدفوعة في كندا وأستراليا بشكلٍ رسمي.

وستتيح الخدمة الجديدة للمشتركين مجموعة من الميزات أبرزها ميزة إلغاء التغريدة خلال مدة معينة، تنظيم العلامات والقوائم في مجلدات لتسهل قراءتها على المستخدمين، بالإضافة لإمكانية تحديد أيقونات مخصصة للتطبيق وتغير ألوانه.

وقالت تويتر إنّ المستخدمين في كندا وأستراليا سيكونون قادرين على الاشتراك بالخدمة مقابل 3 دولارات أمريكية شهرياً، وذلك من خلال إضافة خيار الاشتراك الموجود في التطبيق.

يذكر أنّ تويتر ستعمل على إطلاق الخدمة لجميع المستخدمين في كافة أنحاء العالم بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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