تويتر تطلق خدمتها المدفوعة بشكل رسمي في هذه البلدان

أعلنت منصة تويتر عن إطلاق خدمتها المدفوعة Twitter Blue المدفوعة في كندا وأستراليا بشكلٍ رسمي.

وستتيح الخدمة الجديدة للمشتركين مجموعة من الميزات أبرزها ميزة إلغاء التغريدة خلال مدة معينة، تنظيم العلامات والقوائم في مجلدات لتسهل قراءتها على المستخدمين، بالإضافة لإمكانية تحديد أيقونات مخصصة للتطبيق وتغير ألوانه.

وقالت تويتر إنّ المستخدمين في كندا وأستراليا سيكونون قادرين على الاشتراك بالخدمة مقابل 3 دولارات أمريكية شهرياً، وذلك من خلال إضافة خيار الاشتراك الموجود في التطبيق.

يذكر أنّ تويتر ستعمل على إطلاق الخدمة لجميع المستخدمين في كافة أنحاء العالم بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

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