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بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي بريطانيا تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح فايزر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضمت بريطانيا لقائمة الدول التي سمحت باستخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من سن 12 ل15 سنة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الصحة والرعاية البريطانية بأنّها ستصدر تقريرها بمجرد أن تقدم اللجنة المشتركة للتطعيم خطتها لتطعيم الأطفال.

وأشارت الرئيسية التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية جون رين في بيانٍ لأنّ الوكالة راجعت بيانات اللقاح لهذه المرحلة العمرية، ووجدته بأنه آمن وفعال في مواجهة كورونا، ويحد من إصابات الأطفال بكورونا.

وكانت فرنسا وألمانيا قد أعلنت في وقت سابق عن اعتمادها هذا التطعيم، وأشارت لأنّها ستطعم الأطفال به بدءً من شهر يونيو الجاري.

يذكر أنّ أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي قد أجازوا في وقت سابق استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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