بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي بريطانيا تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح فايزر

انضمت بريطانيا لقائمة الدول التي سمحت باستخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من سن 12 ل15 سنة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الصحة والرعاية البريطانية بأنّها ستصدر تقريرها بمجرد أن تقدم اللجنة المشتركة للتطعيم خطتها لتطعيم الأطفال.

وأشارت الرئيسية التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية جون رين في بيانٍ لأنّ الوكالة راجعت بيانات اللقاح لهذه المرحلة العمرية، ووجدته بأنه آمن وفعال في مواجهة كورونا، ويحد من إصابات الأطفال بكورونا.

وكانت فرنسا وألمانيا قد أعلنت في وقت سابق عن اعتمادها هذا التطعيم، وأشارت لأنّها ستطعم الأطفال به بدءً من شهر يونيو الجاري.

يذكر أنّ أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي قد أجازوا في وقت سابق استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عام.

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