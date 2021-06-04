حسام تحسين بك: لم أكتب الكندوش ليكون في جزأين

أكدّ الفنان السوري حسام تحسين بك من خلال لقاءٍ على أنّ مسلسل الكندوش لم يخرج بالصورة التي كان يحلم بها.

وقال النجم السوري الذي كتب العمل بأنّه ليس كاتباُ، وبأنّه كان يهدف من العمل إظهار الوجه الحقيقي للبيئة الشامية التي عاش فيها.

وأيدّ النجم السوري بعض الانتقادات التي وجهت للمسلسل، وقال إنّه كتبه ليكون في جزءٍ واحد وليس جزأين، وقال إنّ معالجة بعض المشاهد كانت خاطئة ولم تظهر كما كتبها على الورق.

وأوضح بأنّ المخرج أجرى تغييرات على شخصية ياسمين وقدمها بجرأة وبطريقة مغايرة لما كتبه.

وتطرق حسام تحسين بك لانتقادات أيمن زيدان بطل العمل، وقال إنّه محق في انتقاداته، ووصفه بالممثل الكبير، وأشار لأنّ الجزء الثاني يحمل أحداثاً مثيرة للغاية بخلاف الجزء الأول، وذلك لأنّ الأحداث تبلورت في نهاية الجزء الماضي.

يذكر أنّ مسلسل الكندوش الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي تلقى انتقادات كبيرة بسبب بطء الأحداث وعدم وجود قصة وحبكة فيه.

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