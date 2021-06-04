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حسام تحسين بك: لم أكتب الكندوش ليكون في جزأين

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ الفنان السوري حسام تحسين بك من خلال لقاءٍ على أنّ مسلسل الكندوش لم يخرج بالصورة التي كان يحلم بها.

وقال النجم السوري الذي كتب العمل بأنّه ليس كاتباُ، وبأنّه كان يهدف من العمل إظهار الوجه الحقيقي للبيئة الشامية التي عاش فيها.

وأيدّ النجم السوري بعض الانتقادات التي وجهت للمسلسل، وقال إنّه كتبه ليكون في جزءٍ واحد وليس جزأين، وقال إنّ معالجة بعض المشاهد كانت خاطئة ولم تظهر كما كتبها على الورق.

وأوضح بأنّ المخرج أجرى تغييرات على شخصية ياسمين وقدمها بجرأة وبطريقة مغايرة لما كتبه.

وتطرق حسام تحسين بك لانتقادات أيمن زيدان بطل العمل، وقال إنّه محق في انتقاداته، ووصفه بالممثل الكبير، وأشار لأنّ الجزء الثاني يحمل أحداثاً مثيرة للغاية بخلاف الجزء الأول، وذلك لأنّ الأحداث تبلورت في نهاية الجزء الماضي.

يذكر أنّ مسلسل الكندوش الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي تلقى انتقادات كبيرة بسبب بطء الأحداث وعدم وجود قصة وحبكة فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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