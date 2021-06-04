سامسونج تطلق هاتف جديد بتكلفة منخفضة

أزاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بكاميرا ثلاثية وتكلفة منخفضة أطلقت عليه Galaxy A22 5G.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Dimensty700 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 64 و 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها ل6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الرمادي، الأبيض، البنفسجي، والأخضر وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 230 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية