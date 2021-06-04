فيفو تطلق هاتف جديد بمواصفات جيدة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات جيدة أطلقت عليه Vivo Y70t.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Exynos 880 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة FunTouch OS 10.5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة عرضHD، و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 235 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية