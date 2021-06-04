مارك زكربيرج يؤكد قدوم 3 مميزات جديدة كليًا لتطبيق واتساب – تعرف عليهم

في مؤتمرها للمطورين، F8، لم تتحدث الشركة كثيرًا عن تطبيق واتساب، ولم تؤكد أو تنفي أي معلومات بخصوصه، لكن لاحقًا قام المدير التنفيذي للشركة مارك زكربيرج بتأكيد قدوم عدد من المميزات للتطبيق بنفسه، كما أنه أوضح أن وصول هذه المميزات سيكون في الأيام القادمة وليس أبعد من ذلك، وفي هذا المقال نعرفكم على هذه المميزات.

ثلاث مميزات جديدة كليًا قادمة لتطبيق واتساب

المسرّب الشهير موقع WABetaInfo قد تمكن بطريقة ما من التواصل مع المدير التنفيذي لشركة واتساب وكذلك مارك زكربيرج، وخلال هذا التواصل تم تأكيد قدوم خاصيتين جدد وهم Disappearing Mode وView Once، وإلى جانبهم تأكدت معلومات أساسية حول خاصية عمل تطبيق واتساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت بدون مشكلة.

1- خاصية Disappearing Mode

خاصية Disappearing Mode أو وضع الاختفاء هي خاصية ستتيح للمستخدم بتفعيل خاصية الرسائل ذاتية التدمير لجميع محادثاته، وببساطة، سيمكن للمستخدم أن يختار أن يتم حذف جميع رسائله بشكل تلقائي بعد 7 أيام من إرسالها!

2- خاصية View Once

هذه الخاصية هي أيضًا من الخواص التابعة لأمور الخصوصية والأمان الرقمي، حيث أنها ستعمل بشكل مشابه لسناب شات، وستسمح بإرسال الصور والفيديوهات بشرط مشاهدتهم لمرة واحدة فقط، أي أنك سترسل صورة أو فيديو لصديقك، وبمجرد أن يشاهدهم سيتم حذفهم بشكل تام.

3- خاصية تشغيل واتساب على أكثر من جهاز

القائمين على موقع WABetaInfo قد تمكنوا من سؤال الرئيس التنفيذي لواتساب عن خاصية تشغيل واتساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت، وهنا أكد الرئيس التنفيذي أن تنفيذ هذه الخاصية يمثل عائق برمجي كبير (هل سمعوا عن تيليجرام؟)، وأن العمل مستمر على هذه الخاصية، لكنها ستصل للمستخدمين بشكل تجريبي خلال شهرين فقط.

باستخدام هذه الخاصية سيمكنك بكل بساطة تشغيل نفس حساب واتساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت سواء كان هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حتى على الويب، وقد شاركناكم عن قدوم تطبيق واتساب للآيباد، وهو ما سيتيح لك الوصول لجميع رسائلك ومحتوياتك ببساطة من أي جهاز.