ما أسباب مشي الأطفال أثناء النوم؟

أكدّت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم معاناة بعض الأطفال من مشكلة المشي أثناء النوم.

وقالت إنّ الطفل في هذه الحالة يكون في حالة مختلطة ما بين اليقظة والنوم، وأشارت لأنّه لا يتذكر في الغالب الأحداث التي مرّ بها أثناء المشي.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب المشي خلال النوم بالتوتر النفسي الناجم عن مشاكل في المدرسة والأسرة أو بسبب خلل مؤقت في المخ.

ودعت الجمعية الألماني الأهالي الذين يلاحظون هذه المشكلة عند أطفالهم لاتخاذ التدابير التي تساعد على حماية أطفالهم مثل إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ بشكلٍ جيد لمنع الطفل من الخروج من المنزل وهو في هذه الحالة.

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