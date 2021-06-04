كورونا يعطل فيلم المهمة المستحيلة مجدداً

أكدّت شركة باراماونت بيكتشرز توقف تصوير فيلم المهمة المستحيلة في بريطانيا بشكلٍ مؤقت، وذلك بسبب إصابة بعض أفراد طاقم العمل بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إنّ التصوير سيتوقف في فيلم المهمة المستحيلة 7 حتى يوم 14 يونيو الجاري، وذلك بعدم أظهرت مسحات كورونا بعض النتائج الإيجابية ضمن فريق العمل.

ولم تفصح الشركة المنتجة عن عدد الأشخاص المصابين، لكنّها أكدّت بأنّ توم كروز لم يصب بالفيروس.

وقالتإنّهااتبعت جميع البروتوكولات المعمول بها في بريطانيا، حيث سيدخل جميع أفراد طاقم العمل في حجرٍ صحي لمدة 14 يوم.

يذكر أنّ توم كروز استأنف تصوير فيلمه المهمة المستحيلة 7 في دول بريطانيا، إيطاليا والنرويج بعد فترة توقف إجبارية فرضها انتشار فيروس كورونا.

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