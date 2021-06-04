شجاعة مدرس تنقذ طالباً من الورطة التي وقع بها بسبب لون حذائه

لم يكن الطالب دافيريوسبيترز يعلم أنّ ارتدائه لحذاء رياضي سيحرمه من دخول حفل تخرجه من المرحلة الثانوية.

حيث وصل الطالب البالغ من العمر إلى القاعة وهو يرتدي القبعة والعباءة الأرجوانية الإلزامية، لكنّه خالف النظام بارتداء حذاء رياضي أسود عوضاً عن الحذاء الأسود الرسمي.

وتفاجأ الطالب بقيام ممثلة المدرسة بمنعه من الدخول إلى الحفل الذي كان على وشك الانطلاق الأمر الذي أوقعه في ورطة.

وقال الطالب إنّ شعر بالصدمة والخوف، وبأنّ أحلامه باستلام شهادته أمام ووالديه ذهبت أدراج الرياح قبل أن يصادف كان باتلر المدرس المساعد في مدرسته والذي كان قادماً للحفل لحضور لحظة استلامه ابنته لشهادتها.

وقال كان بالذهاب لممثلة المدرسة وحاول إقناعها لكنّها رفضت، فما كان منه إلّا أن خلع حذاءه وقدمه للطالب الذي ارتداه ودخل به الحفل، في حين دخل المدرس بجواربه وسط دهشة الجميع.

وبرر كان تصرفه برغبته في عدم حرمان الطالب من هذه اللحظة المهمة في حياته، في حين قال بيترز إنّ الحذاء كان كبيراً وأنّه عانى من صعوبات في المشي، لكنّه في النهاية استلم شهادته.

وتوجه بتيرز بشكر كبير للمدرس كان وقال إنّه لم يفاجئ بتصرفه لأنّ هذه طبيعته في المدرسة.

يذكر أنّ حادثة بيترز سلطت الضوء على حاجة المدرسة لتغيير قواعد اللباس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية