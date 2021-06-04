سائق أمريكي يقع بحفرة والسبب نظام الجي بي إس

لم يكن سائق أمريكي يعلم بأنّ نظام الجي بي إس الذي يستخدمه الناس في كافة أنحاء العالم للاستدلال على المواقع سيوقعه في ورطة كبيرة.

وقال السائق الذي كان يقود سيارة دفع رباعية إنّه أوصل أصدقائه إلى منازلهم عند الساعة الثانية فجراً، وبأنّه استعان بالجي بي إس لأنّه لم يستدل على الطريق الصحيح في الظلام.

وأوضح السائق الذي كان يقود على بعد عدة كيلومترات من مدينة بوسطن الواقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأنّه تفاجأ بدخول السيارة ملعب غولف وسقوطها في إحدى الحفر.

وعلى الفور قام الرجل بالاتصال بالشرطة وأبلغهم بأنّه عالق في السيارة لتحضر الشرطة على الفور وتساعد السائق على الخروج من السيارة قبل أن تخرجها من الحفرة.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّ السائق لم يكن يقود تحت تأثير الخمر، وبأنّها لن توجه أي تهمة له، لكنّها دعت السائقين للانتباه للطريق أثناء تتبع نظام الجي بي إس، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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