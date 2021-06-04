واتسآب رجال الأعمال يحصل على 3 ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتس آب بزنس المخصص لرجال الأعمال قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإضافة 3 ميزات للتطبيق الذي تستخدمه الشركات.

حيث سيسهل التحديث الأول عملية تسجيل الشركات التي ترغب في الاستفادة من واتس آب بزنس للتواصل مع عملائها، حيث أصبح يمكن إتمام عملية التسجيل خلال دقائق عوضاً عن أسابيع.

أما التحديث الثاني سيفسح المجال للشركات بإرسال أنواع متعددة من الرسائل للعلماء عوضاً عن الاكتفاء بوظائف محددة عند إرسال الإشعارات الآلية لعملائها.

بينما سيسمح التحديث الثالث للشركات باستخدام حسابات WatsAPP Business API الخاص بهم لإعداد قائمة من 10 ردود سريعة بحيث يمكن للمستخدم زر الرد لتحديد 3 خيارات من قائمة الردود السريعة الأمر الذي من شأنه تسريع المحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية