غوغل تطلق سماعة جديدة بمواصفات مميزة

رفعت شركة غوغل الأمريكية النقاب عن سماعة لاسلكية جديدة أطلقت عليها Google Pixel Buds A.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX4، باحتوائها على مشغل مكبر للصوت ديناميكي مقاس 12 مم، يساعد على إلغاء الضوضاء وتقليل الضغط داخل الأذن.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها بمستشعرات تعمل باللمس، للموسيقى والمكالمات وعناصر التحكم بالإضافة لمستشعر القرب من الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف الأذن للتشغيل وللإيقاف المؤقت.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل ل5 ساعات في حال الاستماع للموسيقى و2.5 ساعة عند التحدث، بالإضافة لعلبة شحن تجعل الساعة تعمل ل12 ساعة عند الاستماع للموسيقى و 5ساعات عن إجراء المكالمات.

يذكر أنّ غوغل ستوفر السماعة الجديدة باللونين الأبيض والزيتوني الغامق وستطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 179 دولار أمريكي.

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