هل تفاجأت مؤخراً بأن هاتف الاندرويد لا يشحن بعد توصيله بالشاحن الكهربائي؟ لا تقلق، لا داعي للذهاب إلى فني صيانة بعد. فهذه المشكلة غالباً ما تحدث من جميع مستخدمي هواتف الأندرويد. ولحسن الحظ أن هناك مجموعة من الحيل والإرشادات التي يمكن أن نقدمها لكم من أجل التغلب على هذه المشكلة في غضون دقائق معدودة. فقط حاول أن تلتزم بهذه النصائح وتعمل على تطبيقها بالترتيب وتأكد أن شحن هاتفك سيعود إلى طبيعته على الفور.

كيفية إصلاح مشكلة هاتف الاندرويد لا يشحن بعد توصيله بالشاحن

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1- جرب شاحن أخر أو كابل مختلف

هذه هي الخطوة الأولى التي ينبغي التطرق لها. في معظم الحالات قد يكون السبب هو تلف الشاحن نفسه، وفي بعض الحالات الأخرى قد يكون السبب هو تلف كابل الــ USB نتيجة التواؤه وتهتكه من الداخل. ولذلك حاول مؤقتاً أن تستخدم شاحن أو كابل أخر. إذا لم تمتلك شاحن أخر فحاول توصيل الهاتف بالكمبيوتر وانظر في النتائج. إذا تم حل المشكلة فأنت تعلم الآن أن المشكلة في الشاحن نفسه. أما إذا لم يتم حل المشكلة فانتقل إلى الخطوة التالية.

2- قم بعمل إعادة تشغيل الهاتف

نظام أندرويد هو المسؤول عن كل عمل كل شيء في هاتفك بشكل صحيح. ولكن من الممكن حدوث أي خلل في الملفات والتعليمات المسؤولة عن إدارة نظام التشغيل والأسباب كثيرة جداً. من بين تلك الأسباب التطبيقات الكثيرة التي تعمل في الخلفية ومشاكل التطبيقات والأعطال التي تتعرض لها وتجعلها غير قادرة على العمل والاستجابة بشكل طبيعي. وللتخلص من جميع المشاكل والأعطال المؤقتة، يتعين عليك إعادة تشغيل هاتفك بشكل يدوي. فقط قم بالنقر المطول على زر تشغيل الهاتف ثم اختار Restart. وحاول توصيل هاتفك بالشاحن مرة ثانية وانظر إلى النتيجة بنفسك. إذا لم يتم حل المشكلة انتقل إلى الخطوة الثانية.

3- تشغيل الهاتف في الوضع الآمن

العديد من المستخدمين يؤكدون أنهم كانوا قادرين على حل مشكلة هاتف الأندرويد لا يشحن بعد الدخول إلى الوضع الآمن. للانتقال إلى الوضع الآمن قم بالنقر المطول على زر تشغيل الهاتف، ثم بالنقر المطول على إيقاف التشغيل Power Off وعلى الفور سوف تنتقل إلى الوضع الآمن.

الوضع الآمن في هواتف الأندرويد شبيه بالضبط بالوضع الآمن على نظام ويندوز، فهو يدخل إلى النظام ويحرم جميع التطبيقات الخارجية من الوصول إلى واجهة النظام. حاول أن تبدأ في تجربة شحن الهاتف، وإذا اتضح لك أن الهاتف يشحن بشكل طبيعي، فهذا يعني أن هناك بعض التطبيقات الخارجية التي قمت بتثبيتها مؤخراً كانت هي الجاني وراء مشكلة عدم الشحن. والآن يجب أن تعود للوضع الطبيعي وتبدأ في إزالة أخر التطبيقات التي قمت بتثبيتها لأنها بنسبة كبيرة جداً هي السبب في هذه المشكلة. أما إذا لم تفلح محاولة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن، فانتقل إلى الخطوة التالية.

4- حاول تنظيف منفذ “سوكيت” الشحن

من الطبيعي جداً أن هواتفنا تتعرض للأتربة والغبار المتراكم بمرور الوقت. ومن الممكن أن تتسبب هذه الأتربة في إعاقة عملية الشحن بشكل طبيعي. وبالتالي أنت بدورك مُضطر على تنظيف منفذ الشحن الخاص بالهاتف، ولكن توخي الحضر لأن المنفذ يحتوي على موصلات معدنية عالية الحساسية ومن السهل تلفها. ولذلك حاول أن تكون حريص وتستخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قطنية أو قطعة قماش ناعمة من أجل فرك منفذ الشحن بلطف. وبعد ذلك من الممكن أن تستخدم مصباح يدوي للنظر في منفذ الشحن والتأكد من نظافته من الداخل بشكل كامل. إذا لم يتم حل المشكلة، انتقل إلى الخطوة الخامسة والأخيرة.

5- حاول تجفيف الهاتف إذا كان تعرض لدخول الماء إلى أجزاءه

إذا كان هاتفك تعرض لدخول الماء إلى أجزاءه الداخلية، فمن الصعب أنك ستكون قادراً على شحنه طالما كان مبلل بالماء. ولذلك يجب أن تنتظر حتى يجف الهاتف تماماً من الماء ولا تحاول توصيله بالكهرباء بأي شكل من الأشكال. من الممكن أن تستخدم منفاخ الهواء أو مجفف الشعر أو ترك الهاتف في وعاء ممتلئ بالأرز. ولكن يجب ألا تحاول توصيل هاتفك بالكهرباء لمدة 24 ساعة على الأقل. وبعد ذلك ابدأ في تجربة شحن الهاتف. إذا تم حل المشكلة فهنيئاً لك. ولكن إذا لم يتم حل المشكلة بعد كل المحاولات السابقة، فهذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى مركز الصيانة.