تقرير – ابل لا تزال تفكر في إطلاق قاعدة شاحن لاسلكية مميزة!

جميعنا قد سمع خلال السنوات السابقة عن قاعدة الشحن اللاسلكية من ابل التي تسمى AirPower والتي بإمكانها شحن أكثر من جهاز في آن واحد قبل أن تتراجع ابل عنها لاحقاً.

قاعدة الشحن اللاسلكية تم الإعلان عنها من قِبل ابل عام 2017 عندما قدمت ابل للجمهور هاتف ايفون X. لاحقاً ألغت ابل هذا المنتج بسبب مشاكل في الحرارة الزائدة الناجمة عن الشحن.

يبدو أن ابل لم تيأس بعد ولا زالت تحاول تطوير قاعدة شحن لاسلكية مثل AirPower قادرة على شحن الايفون وساعة ابل وسماعات AirPods بشكل متزامن بحسب تقرير أخير لموقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي.

لم يوضح التقرير منذ متى ابل تطور هذا المنتج كما لا يوجد أي تفاصيل أخرى محددة حول موعد وصوله إلى الأسواق.

هذا المنتج رغم ذلك لن يكون فريداً من نوعه لأن هناك بالفعل بعض الأجهزة التي تشحن منتجات ابل لاسلكياً بشكل متزامن لكن يظل لها أيضاً القيود الخاصة بها فضلاً عن كونها غالية الثمن.

قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower يبدو أن ابل أعادت من جديد هندستها لتكون قادرة على شحن عدة أجهزة بشكل متزامن دون ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وأيضاً بسرعة شحن مناسبة.

إذا صحت التقارير التي تتحدث عن قيام ابل تطوير قاعدة الشحن اللاسلكية فسوف يكون موعد الإطلاق مع هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري على أغلب الظن.