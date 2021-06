ممارسة الرياضة والاكتئاب.. علاج ووقاية

يُعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مرض الاكتئاب، حيث يقدر عدد الأشخاص المصابين به حوالي 300 مليون شخص في العالم، ويُصاحب هذا المرض العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلى عجز الشخص عن القيام بالكثير من الأنشطة في حياته.

وأظهرت إحدى الدراسات أن القيام بأيّة أنشطة بدنية لمدة 4 ساعات أسبوعياً على الأقل يمكن أن تقي وتخفف من خطر الإصابة بمرض الاكتئاب بنسبة 17% عند الأشخاص المعرضين للخطر القليل إلى المتوسط للإصابة به.

وقد أشار الباحثون في الدراسة إلى فائدة النشاط البدني حتى في الأشخاص الذين لديهم تاريخ للإصابة بمرض الاكتئاب في الماضي، وللأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي أو استعداد جيني للإصابة بمرض الاكتئاب، بحسب ما نقل موقع “الطبي”.

وتُفيد هذه النتائج في إيجاد وسيلة لوقاية الأشخاص من مرض الاكتئاب بعيداً عن اللجوء إلى الأدوية، فيكفي القيام بأية نشاط خفيف مثل المشي لمدة نصف ساعة يومياً لتحقيق الفائدة المرجوة.

وتشمل أعراض مرض الاكتئاب ضعف الشهية، واضطرابات النوم، والتفكير السلبي، ويفيد النشاط البدني في تخفيف هذه الأعراض من خلال العمل على زيادة الشهية، وتحسين النوم، وتعزيز القوة العامّة في الجسم.

يُمكن للعديد من الهوايات أن تعزز من النشاط البدني، مثل الاشتراك بدورات الرقص، أو الاتفاق مع مجموعة من الأشخاص على المشي يومياً، أو السباحة، أو الجري، أو ركوب الدراجات، وحتى أعمال البستنة والأعمال المنزلية التي تحتوي على الحركة الجسدية قد تفي بالغرض.

كما يمكن أيضاً التخلي عن استخدام السيارة للذهاب إلى الأماكن القريبة والاستعاضة عن ذلك بالمشي لزيادة النشاط البدني.

ويُنصح بالبدء بالرياضة بشكل خفيف وزيادتها تدريجياً حتى يعتاد الجسم عليها.

هذا وللرياضة فوائد أخرى مثل تخفيض الوزن، وتنظيم نسبة السكر في الدم، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويُعرف الاكتئاب (بالإنجليزية: Depression)، بأنه أحد الأمراض النفسية المزمنة الشائعة، وهو اضطراب مزاجي يؤدي إلى شعور الفرد المستمر بالحزن، وفقدان الاهتمام، ويؤثر في قدرة المصاب على الحياة بطريقة طبيعية.

وأعراض الاكتئاب متنوعة تشمل جميع جوانب حياته، إذ يؤثر الاكتئاب على الصحة النفسية للمريض بشكل عام، وعلى طريقة تفكيره وتصرفاته، كما قد يؤثر الاكتئاب على شهية الشخص للطعام، وعدد ساعات نومه، ومشاعره اتجاه نفسه واتجاه الآخرين.

