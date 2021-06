«آبل» تُطور «آيباد برو» مع الشحن اللاسلكي

تُطور شركة آبل جهاز آيباد برو جديد مزود بشحن لاسلكي، إلى جانب عملها على أول إعادة تصميم لجهاز iPad mini خلال ست سنوات، وذلك في ظل سعيها لمواصلة الزخم لفئة شهدت مبيعات متجددة خلال الوباء.

وتُخطط شركة كوبرتينو في كاليفورنيا لإطلاق جهاز آيباد برو الجديد في عام 2022 و iPad mini في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما أفاد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتمثل التغيير الرئيسي في تصميم آيباد برو هو الانتقال إلى جهة خلفية زجاجية بدلًا من الجهة الخلفية الحالية المصنوعة من الألومنيوم.

ومن المخطط أن يكون لجهاز iPad mini المحدث حدود شاشة أضيق. بينما تم أيضًا اختبار إزالة زر الصفحة الرئيسية.

وأصبح جهاز آيباد جزءًا رئيسيًا بشكل متزايد من محفظة آبل خلال العام الماضي حيث بحث الناس عن طرق جديدة للعمل والدراسة والاستمتاع بالترفيه في المنزل أثناء عمليات الإغلاق.

وقفزت مبيعات أجهزة آيباد بنسبة 43 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستمرت المكاسب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 عندما حققت الأجهزة اللوحية 7.8 مليارات دولار – بزيادة قدرها 79 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق.

وبالنسبة لنموذج آيباد برو الجديد، يتم اختبار الانتقال إلى جهة خلفية زجاجية جزئيًا لتمكين الشحن اللاسلكي لأول مرة.

ويؤدي إجراء التغيير في المواد إلى تقريب أجهزة آيباد من أجهزة آيفون، التي نقلتها آبل من الألمنيوم إلى الزجاج في السنوات الأخيرة.

ولا تزال أعمال تطوير آبل لجهاز آيباد برو الجديد مبكرة، ويمكن تغيير خطط الشركة أو إلغاؤها قبل إطلاق العام المقبل.

