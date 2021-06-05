أفضل الاكسسوارات التي تحتاجها إذا كنت تمتلك هاتف من عائلة جالكسي S21

لا أحد يستطيع أن ينكر أن سلسلة هواتف Galaxy S21 واحدة من أفضل سلاسل الهواتف التي طرحتها سامسونج في تاريخها بأكمله. في الحقيقة، Galaxy S21 هو أفضل هاتف أندرويد في العالم وأعتقد أننا جميعاً متفقين على ذلك. حتى وإن كان السعر مرتفع قليلاً على أصحاب الميزانيات المتوسطة.

ولكن الآن، بعد أن قمت بشراء هذا الهاتف الرائع، تمهل قليلاً. سامسونج لديها قدرة رهيبة على امتصاص أموالنا بسهولة شديدة. فلا يزال أمامك العديد من المقتنيات والملحقات الرائعة التي نمتنى أن تتسع ميزانيتك من أجلها. خاصة وأن الهاتف لم يأتي مُرفق مع الشاحن أو سماعات كسابق عهده. والآن، تعالى بنا لنتعرف على مجموعة الملحقات وأفضل الاكسسوارات التي تحتاجها بعد شراؤك لهاتف من عائلة Galaxy S21.

1- شاحن سامسونج سريع بقدرة 25 واط

للأسف وكما تعلمون لقد قررت شركة سامسونج التخلي عن إرفاق هواتف Galaxy S21 بالشاحن، وهذا من أجل تقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على البيئة. ولكن لو أردت رأيي الشخصي فهي من أجل تقليل تكلفة التصنيع. بغض النظر عن السبب، أنت مُضطر على شراء شاحن خارجي، وتوفر سامسونج شاحن خاص بقدرة 45 واط باللون الأسود واللون الأبيض.

إذا كنت تمتلك بالفعل هاتف Galaxy S21 فهذا يعني أنك وجدت كابل USB في العلبة، وهذا هو الكابل الذي سوف تستخدمه مع الشاحن لأن الشاحن يأتي بدون كابل. نستطيع أن نعتبر شاحن بقدرة 45 واط سريع نسبياً، هو ليس فائق السرعة بالطبع، ولكن لا داعي للقلق، هو قادر على شحن الهاتف بنسبة 100% في فترة زمنية قليلة.

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2- حامل الشحن اللاسلكي من سامسونج



إذا كنت تريد شاحن لاسلكي من سامسونج على هيئة حامل يجعل هاتفك في وضع مستقيم دائماً وفي نفس الوقت يوفر سرعة شحن بقدرة 15 واط فهذا الشاحن خصيصاً من أجلك. بالتأكيد هناك شواحن أخرى لاسلكية من سامسونج والتي تتيح لك شحن هاتفك وساعة سامسونج في وقت واحد، ولكن إذا كنت لا تحتاج لميزة الشحن المزدوجة، فيمكنك الاكتفاء بهذا الشاحن وهو متوفر باللون الأبيض والأسود ليتناسب بشكل جيد مع الديكور الخاص بغرفة مكتبك.

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3- سماعة سامسونج جلاكسي بادز برو

بالتأكيد هناك طرازات كثيرة من سماعات سامسونج اللاسلكية. على سبيل المثال هناك Galaxy Buds Live و Galaxy Buds Plus وأفضلهم بالطبع Galaxy Buds Pro وهي بالتأكيد المنافس الأفضل سماعات آبل AirPods Pro. قد تكون هي الأغلى ثمناً في العائلة ولكنها توفر صوت أفضل كثيراً من أي سماعة أخرى في العائلة، وبالتأكيد مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط ودعم Bixby وأدوات التحكم باللمس.

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4- حامل هاتف للسيارة طراز iOttie Easy One Touch 5

نعم، ربما ترى في الصورة هاتف آيفون ولكن لا تقلق فإن حوامل iOttie من أفضل الحوامل التي يمكنك الاعتماد عليها لتثبيت الهاتف أمامك بالسيارة. يحتوي على قرص مضغوط وحامل أكواب مع ملحقات التهوية وله ذراع تلسكوبي يسمح لك بتغيير زاوية الرؤية الخاصة بالهاتف حسب رغبتك الشخصية. الشاحن موثوق به جداً وخامته متينه وقوية.

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5- سوار Samsung Galaxy Watch 3

سوار سامسونج الذكي سيكون رفيقك المُفضل المتواجد على معصمك طول الوقت. هذه هي أفضل ساعة ذكية من سامسونج حتى هذه اللحظة وسوف تعرض أمامك جميع الإشعارات الجديدة التي تصلك في الحال، بالإضافة إلى ذلك ستجد جميع مزايا اللياقة البدنية والاهتمام بحالتك الصحية. حيث يمكنك تتبع نبضات القلب وعدد الخطوات وتسجيل تدريبات اللياقة البدنية مع مزايا مراقبة النوم وحالة التوتر. بالتأكيد هي ساعة رائعة حتى وإن كانت شبيهة كثيراً مع الإصدار السابقة منها.

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6- قلم Samsung S-Pen

اعتاد قلم S-Pen أن يكون سمة مميزة من أهم سمات هاتف Galaxy Note، ولكن نظراً لأن شركة سامسونج تخلت هذا العام عن هاتف Note فقد أتاحت قلم S-Pen من أجل Galaxy S21 Ultra أيضاً. يمكنك استخدامه في الكتابة على الشاشة وتدوين الملاحظات والرسم واستخدامات كثيرة لا تع ولا تحصى وهو مطلوب جداً لفئة رجال الأعمال. هذا العام ستلاحظ أن القلم أكبر قليلاً من الحجم الذي اعتدنا على رؤيته مع هواتف Note مما يعني أنك ستكون في حاجة لحافظة أكبر حجماً تتسع له في نفس الوقت.

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7- حافظة سيليكون مخصصة لقلم S-Pen من سامسونج

للأسف قلم S-Pen ليس رخيص الثمن، مما يعني أن فقدانه سيكون بمثابة كارثة نندم عليها. ولذلك سامسونج توفر حافظة مصنوعة من السيليكون مخصصة لقلم S-Pen خصيصاً. بالتأكيد يمكنك البحث عن حافظات خارجية، ولكن هذه الحافظة من سامسونج أنيقة جداً. نعم هي ستجعلك تشعر وكأن الهاتف بات أكبر حجماً، ولكن يجب أن تفكر كثيراً في ضرورة الحفاظ على القلم وعدم ضياعه منك.

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8- أداة تعقب جلاكسي سمارت تاج

مع تطبيق Samsung SmartThings على هاتفك لن تفتقد أي شيء من الآن فصاعدا. يمكنك ربط أداة تعقب جلاكسي سمارت تاج بحقيبة العمل أو حقيبة السفر أو المفاتيح أو المحفظة أو حيواناتك الأليفة. ولذلك إذا كنت من أولئك الأشخاص ضعاف الذاكرة وتنسى وراؤك مقتنياتك وأشياءك الثمينة فلابد وأنك ستحتاج لأداة التعقب الجديدة من سامسونج حيث تم ربطها بتطبيق SmartThings لإعلامك عندما تترك أشياءك وراؤك أو باخر مكان تركته بها.

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9- الشاحن اللاسلكي Wireless Charger Duo

هذا هو أفضل شاحن لاسلكي لهاتف من عائلة Glalxy S21. شاحن سامسونج اللاسلكي بتقنية Fast Charge 2.0 قادر على شحن هاتفين في وقت واحد، ولكن لو أردت أن أكون صادق معك، فإن المسافة البادئة بالشاحن مخصصة بشكل أكبر لساعة Galaxy Watch 3. ولذلك يمكنك شحن الساعة والهاتف أو الساعة وسماعة Galaxy Buds Pro أو هاتفين في نفس الوقت. وبالتأكيد الشاحن قادر على شحن هاتفك في لحظات ويتفوق “تقريباً” على جميع الشواحن اللاسلكية المتوافقة مع تقنية Qi. بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات LED تبعث إضاءات مختلفة توضح حالة الشحن.

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10- شاحن محمول باور بانك RAVPower 10,000mAh Power Bank

بالتأكيد جميع هواتف Galaxy S21 تتمتع بعمر بطارية ملحمي، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لديك بعض الأيام المزدحمة بالأعمال الشاقة أو ربما بعض الأيام تفضل ممارسة بعض الألعاب وأنت في الخارج أو خلال سفر طويل. ولذلك أنت تحتاج لشاحن محمول احتياطي. ولذلك لن تجد أفضل من شاحن RAVPower. ويمكنك شراء النسخة التي تأتي بسعة 10.000 ميللي أمبير أو النسخة التي تأتي بسعة 20.000 ميللي أمبير حسب احتياجاتك. الشاحن الأول سوف يشحن هاتفك بدورتين كاملتين. بينما الشاحن الثاني قادر على شحن بطارية 5000 ميللي أمبير 4 دورات شاحن كاملة.

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