أبل تستهدف مستخدمي هواتف إل جي بعروض استبدال لمنافسة سامسونج على أرضها

أبل لا تتهاون أبدًا في خطواتها لزيادة حصتها السوقية عالميًا، وعليه، قامت الشركة الأمريكية بتوفير عروض مميزة لملاك هواتف LG، وهذا لتشجعهم أبل على استبدال هواتف إل جي القديمة الخاصة بهم بهواتف آيفون جديدة، وهذا في السوق جنوب الكوري، موطن سامسونج وإل جي.

أبل تحارب سامسونج على ملاك هواتف LG

شركة LG تمتلك حصة كبيرة من سوق الكوري الجنوبي، وهذا لأنه موطنها الأصلي، وبالتأكيد تشاركها هذه الحصة بقوة شركة سامسونج والتي تشاركها ذات الموطن، في الوقت الحالي أبل قد أطلقت هواتف آيفون 12 في كوريا بنجاح، كما أنها افتتحت ثاني أكبر متاجرها داخل البلاد في العاصمة سيول.

كما نعلم، شركة LG قد اتخذت قرارها القاسي بالخروج من سوق الهواتف الذكية بشكل كامل، لذلك كل من يمتلك هاتف من إل جي سيشعر أنها بحاجة لتغييره، ولهذا ستقدّم أبل خدمات الاستبدال Trade-In لملاك هواتف إل جي داخل البلاد.

تعاونت أبل مع مشغل اتصالات محلي في كوريا الجنوبية لإنشاء هذا البرنامج، وبناءًا عليه ولإشعال المنافسة فأبل ستخصم ما يصل إلى 135 دولار أمريكي من سعر هاتف آيفون عند بيعه لصاحب هاتف LG القديم، أي أن الشركة ستقيّم سعر هاتف العميل ومن ثم -نظريًا- تضيف إلى السعر 135 دولار أمريكي لصالح العميل، وهو مبلغ يوازي 150 ألف ون كوري.

هذه خطوة مميزة جدًا من أبل للاستحواذ على قطاع من السوق جنوب الكوري، لكن التسريبات والتقارير قد أكدت أن سامسونج هي الأخرى ستقدم عروض استبدال مشابهة، وقد تكون فرص سامسونج أكبر لأنها شركة محلية من ناحية، ولأنها تقدم هواتف أندرويد مثل LG، ولا ننسى أن سامسونج تسيطر على 65% من هذا السوق.

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