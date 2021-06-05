صابر الرباعي يكشف تفاصيل أغنيته مع سعد المجرد

يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لتصوير أغنية جديدة، تجمعه بالنجم المغربي سعد المجرد.

وقال الفنان التونسي إنّه اتفق مع النجم المغربي سعد المجرد، والمُوزع المغربي رضوان المشهور بريد وان، على جميع تفاصيل الأغنية.

وأوضح أنّ الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر سليم عبد الله، وأنّه قرر عرضها على سعد المجرد ورضوان، من أجل إيصالها للعالمية.

وأشاد الفنان التونسي بالموزع الموسيقي العالمي رضوان، والذي وزع أغاني عديدة للفنانين العالميين.

وأكد الفنان التونسي اتفاقهما على نشر الأغنية على قنواتهم الرسمية في يوتيوب بنفس الوقت، وذلك لكي تكون متاحة للجمهور في كافة أنحاء العالم.

وقال إنّ كل فنان سيحصل على أرباح الأغنية من عدد المشاهدات التي ستحققها قناته، وأشار إلى أنّ سعد ورضوان لم يتلقيا أي أموال منه لقاء الأغنية لكونه صاحب الفكرة، وإنّ الجميع اعتبر نجاحها سيحقق عائداً مادياً جيداً للجميع.

وأكد الفنان التونسي في ختام كلامه استعدادهم لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكلٍ مختلف وبشكلٍ جديد وغير مألوف.

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