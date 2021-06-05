هندية تعود لمنزلها بعد أيامٍ من حرق جثمانها

شهدت ولاية أندرا براديش الهندية حادثةً غريبة، حيث قام المواطن الهندي غادايا بحرق جثمان امرأة متوفاة بالخطأ ظناً منه بأنّها زوجته.

وقالت السلطات المحلية إنّ زوجة الرجل البالغ من العمر 70 عاماً كانت قد نُقلت لجناحٍ آخر قبل قدوم زوجها لزيارتها، وعند وصول غادايا للمستشفى سأل عن زوجته موثيالا، وحين فشل الموظف المناوب في معرفة مكانها قال إنّها توفيت.

وبعد ذلك ذهب الزوج المفجوع إلى المشرحة رفقة الممرضين للتعرف على جثة زوجته، ولأنّه كان بحالة صدمة لم يستطع التعرف على جثها، لكنّه أخذها وقام بحرقها اعتقاداً بأنّها زوجته.

وبعد مرور أسبوعين على الحادث توفي ابن غادايا متأثراً بإصابته بكورونا أيضاً، قبل أن يكتشف في وقتٍ لاحقٍ أنّ زوجته على قيد الحياة، حيث ورده اتصال من المستشفى أبلغه تعافي زوجته من كورونا، وقالوا له إنّ الجثة التي تعرّف عليها تعود لامرأة تبلغ من العمر 60 عاماً.

يُذكر أنّ المسؤول في المستشفى ألقى باللوم على غادايا بسبب هذا الخطأ، وقال إنّ الجثث الموجودة في المشرحة لا يتم تسليمها إلّا بعد أن يتعرف أهلها عليها بشكلٍ جيد.

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