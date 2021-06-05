كورونا يتفشى بين الأسود.. ويقتل لبؤة

واصل فيروس كورونا توحشه في الهند ووصل إلى الحيوانات، حيث أعلنت حديقة حيوانات تقع بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند عن نفوق لبؤة تُدعى نيلا بعد إصابتها بالفيروس.

وقال أحد المسؤولين في حديقة الحيوانات إنّ اللبؤة البالغة من العمر 9 سنوات توفيت يوم 3 يونيو الجاري، بعد معاناة من فيروس كورونا، وأكد إصابة جميع الأسود الموجودين معها بالفيروس.

وأشار المسؤول إلى أنّ الفرق البيطرية قامت بأخذ مسحات من الأسود الباقية والثديات الموجودة منها، وقدَمت لها المضادات الحيوية، ووضعتها في حجرٍ صحي.

يُذكر أنّ عدة دول عالمية رصدت حالات كورونا بين الحيوانات، حيث أعلنت حديقة حيوانات باكستانية نفوق شبلي نمر أبيض بكورونا، في حين أعلنت حدائق حيوان إسبانية عن وجود إصابات بكورونا بين الأسود الموجودة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية